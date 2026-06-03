Roma chi è Kerim Alajbegovi? | il talento bosniaco che piace a mezza Europa

Un giovane calciatore bosniaco sta attirando l’attenzione di diverse squadre europee. È stato notato durante le ultime partite, dove ha mostrato abilità tecniche e velocità. La società giallorossa sta monitorando da vicino la sua crescita e valuta un possibile investimento. Il giocatore ha già attirato l’interesse di diversi club, ma ancora non ci sono accordi ufficiali. La sua crescita continua a essere seguita con attenzione da vari osservatori.

La Roma continua a guardare con attenzione al mercato internazionale dei giovani talenti. Tra i profili monitorati dalla dirigenza giallorossa c’è anche Kerim Alajbegovi?, esterno offensivo bosniaco classe 2007 che ha trascorso l’ultima stagione Red Bull Salzburg, prima del contro-riscatto da parte del Bayer Leverkusen, e considerato uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione europea. A soli 18 anni, il giocatore ha già attirato l’attenzione di diversi osservatori grazie alle prestazioni offerte sia a livello di club che con la nazionale maggiore della Bosnia-Erzegovina, confermando una crescita costante che lo ha portato a essere inserito tra i talenti più promettenti del continente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CLAMOROSO: Alajbegovic sta per cambiare tutto!

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Inter, mezza Serie A su Kerim AlajbegovicNel calciomercato di Serie A, il nome di Kerim Alajbegovic sta attirando l’attenzione di diverse squadre.

Alajbegovic, il talento bosniaco accostato alla Juve verso l’approdo in Serie A: questa big è pronta a sfidare la Roma. Le ultimeUn giovane calciatore bosniaco sta attirando l'attenzione di diverse squadre di Serie A, con un club in particolare che si prepara a sfidare la Roma...

Temi più discussi: Alajbegovic esce allo scoperto, è tra i tre acquisti top della Roma: tutte le piste; Tutto su Kerim Alajbegovic, il carnefice dell'Italia che sogna il Real Madrid e piace a Inter, Roma e Napoli; Kerim Alajbegovic è un obiettivo della Roma: quanto vale per il Bayer Leverkusen?; Roma, Summerville o Alajbegovic? Stesso ruolo ma caratteristiche, potenziale e costi molto diversi.

Da Milano: Alajbegovic ha preferito la Roma. 'No' al Napoli perché c'è AllegriKerim Alajbegovic è stato a lungo un obiettivo di mercato del Napoli. La società capitanata dal presidente e imprenditore cinematografico Aurelio De Laurentiis lo aveva individuato come profilo ideale ... msn.com

Roma, senti Alajbegovic: È un top club, sono pronto per la Serie AAlajbegovic apre alla Serie A: Sono pronto per giocare in un grande campionato. La Roma resta alla finestra. siamolaroma.it