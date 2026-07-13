Il Paris Saint-Germain sta considerando l'acquisto di Lucas Digne dall'Aston Villa, offrendo 12 milioni di euro per pagare la clausola rescissoria. La società francese cerca rinforzi sulla corsia sinistra e vorrebbe chiudere l'affare nel più breve tempo possibile. L'interesse è stato riportato da fonti vicine al club. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli su eventuali trattative in corso.

Il Paris Saint-Germain è alla ricerca di rinforzi sulla corsia sinistra e ha messo nel mirino Lucas Digne. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i parigini sarebbero disposti a pagare all'Aston Villa l'intera clausola rescissoria da 12 milioni di euro per riportare a casa il classe '93 nel minor tempo possibile. Il club inglese è pronto a tutelarsi in caso di addio e sta già studiando le alternative. Tra queste ci sarebbe anche Pervis Estupiñan: il terzino del Milan è attualmente uno dei principali nomi seguiti dall'Aston Villa e se il passaggio di Digne al Psg dovesse concretizzarsi non è da escludere che in Inghilterra provino l'assalto al giocatore rossonero. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Aston Villa, Digne nel mirino del Psg: gli inglesi valutano Estupiñan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PSG-ASTON VILLA quartier de finale de la ligues des champions 2025

Notizie e thread social correlati

Digne sbaglia, il Forest batte l’Aston Villa: Wood segna dal rigoreDurante la semifinale di Europa League a Nottingham, il difensore ha commesso un fallo in area al 67'.

Dibu Martinez vuole la Juve, ma l’Aston Villa non molla: gli inglesi mandano un chiaro messaggio ai bianconeriLa trattativa tra la Juventus e l’Aston Villa per il portiere Dibu Martinez continua, anche se non si è ancora raggiunto un accordo.

Temi più discussi: Francia: Digne l’antieroe più prezioso che esista...; Aston Villa - Paris SG: 3-2 | Champions League - Risultati; Mbappé in 6 minuti stende il Marocco: la Francia vince 2-0 ed è in semifinale; Pronostico Aston Villa-Arsenal: i Gunners superano mille ostacoli.

PSG, primi contatti per Digne: il terzino francese dell'Aston Villa ha una clausola rescissoria da poco più di 10M #Calciomercato #13luglio x.com

Paris Saint-Germain su Lucas Digne: l'Aston Villa torna su Pervis Estupinan del MilanUna mossa di mercato, che interessa al Milan. Secondo Fabrizio Romano il Paris Saint-Germain sta pensando a Lucas Digne, esterno sinistro difensivo dell'Aston Villa, considerato il giusto back up di N ... calciomercato.com

Digne, il retroscena: affare saltato col Nizza nel 2023, ecco perché rimase all'Aston VillaLa verità viene sempre a galla, questa volta con tanto di ammissione. In un'intervista rilasciata a Téléfoot, il terzino sinistro dell'Aston Villa Lucas Digne ha parlato dei contatti avuti con un ... tuttomercatoweb.com