Dal 16 luglio è obbligatorio assicurare i monopattini elettrici in Italia. La norma fa parte di una riforma più vasta del Codice della Strada, adottata per ridurre il numero di incidenti con questi mezzi. L'obbligo riguarda tutti i monopattini in circolazione e prevede che siano assicurati contro danni a terzi. La spesa e chi deve pagare l’assicurazione non sono specificati nel testo.

A partire da giovedì 16 luglio scatta ufficialmente l’ obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici circolanti in Italia, e non solo. La misura si inserisce nella più ampia riforma del Codice della Strada e punta a porre un freno all’altissimo tasso di sinistri stradali che ha coinvolto questi mezzi negli ultimi anni. Il provvedimento impone a tutti i proprietari di dotarsi di una polizza di Responsabilità Civile (RC), del tutto simile a quella prevista per scooter e automobili. Per chi non si adegua entro la scadenza fissata dai ministeri competenti (Trasporti, Imprese e Made in Italy), le conseguenze economiche saranno immediate. Quanto costa assicurare un monopattino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’assicurazione per i monopattini elettrici è obbligatoria: quanto costa e chi deve pagarla

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Obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici dal 16 maggio

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