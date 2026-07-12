Monopattini assicurazione obbligatoria dal 16 luglio | quanto costa e che multa rischia chi non ce l' ha
Dal 16 luglio diventa obbligatoria l’assicurazione per i monopattini elettrici, coinvolgendo circa un milione di proprietari privati. L’associazione dei consumatori ha sottolineato i costi associati alla copertura e le criticità legate alla misura, prevista dal nuovo Codice della strada approvato a fine 2024. Chi non si adegua rischia sanzioni, anche se l’importo esatto della multa non è stato ancora specificato.
Scatta il 16 luglio l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà 1 milione di proprietari privati. Lo ricorda Assoutenti, che evidenzia i costi per i cittadini e alcune criticità della misura prevista dal nuovo Codice della strada varato a fine 2024. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente una generica polizza rc capofamiglia, avvisa Assoutenti. La polizza obbligatoria dal 16 luglio La polizza obbligatoria per il monopattino, infatti, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il che di fatto esclude le generiche polizze famiglia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Monopattini elettrici, assicurazione rca obbligatoria dal 16 luglio 2026
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