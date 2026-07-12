Monopattini assicurazione obbligatoria dal 16 luglio | quanto costa e che multa rischia chi non ce l' ha

Notizia in breve

Dal 16 luglio diventa obbligatoria l’assicurazione per i monopattini elettrici, coinvolgendo circa un milione di proprietari privati. L’associazione dei consumatori ha sottolineato i costi associati alla copertura e le criticità legate alla misura, prevista dal nuovo Codice della strada approvato a fine 2024. Chi non si adegua rischia sanzioni, anche se l’importo esatto della multa non è stato ancora specificato.