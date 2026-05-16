Targa obbligatoria per i monopattini elettrici | come e dove si attacca l' adesivo con tre lettere e tre numeri e quanto costa

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 maggio 2026 sarà obbligatorio applicare una targa sui monopattini elettrici. L'adesivo, che riporta tre lettere e tre numeri, deve essere posizionato in modo visibile sul veicolo. Le normative specificano anche le modalità di attacco e la posizione corretta per garantire la leggibilità. Il costo dell'adesivo e le modalità di acquisto saranno indicati nelle disposizioni ufficiali. La misura mira a facilitare il rintraccio e la registrazione dei monopattini in circolazione.

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Ci siamo. Domenica 17 maggio 2026 entra in vigore l'obbligo di avere una targa sui monopattini elettrici. Chi non ce l'ha rischia una multa che può andare dai 100 ai 400 euro. A ben guardare non si tratta di una targa classica, ma di un adesivo che va acquistato sul "portale dell'automobilista". 🔗 Leggi su Today.it

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