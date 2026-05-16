Targa obbligatoria per i monopattini elettrici | come e dove si attacca l' adesivo con tre lettere e tre numeri e quanto costa
Dal 17 maggio 2026 sarà obbligatorio applicare una targa sui monopattini elettrici. L'adesivo, che riporta tre lettere e tre numeri, deve essere posizionato in modo visibile sul veicolo. Le normative specificano anche le modalità di attacco e la posizione corretta per garantire la leggibilità. Il costo dell'adesivo e le modalità di acquisto saranno indicati nelle disposizioni ufficiali. La misura mira a facilitare il rintraccio e la registrazione dei monopattini in circolazione.
Ci siamo. Domenica 17 maggio 2026 entra in vigore l'obbligo di avere una targa sui monopattini elettrici. Chi non ce l'ha rischia una multa che può andare dai 100 ai 400 euro. A ben guardare non si tratta di una targa classica, ma di un adesivo che va acquistato sul "portale dell'automobilista". 🔗 Leggi su Today.it
DA OGGI TARGA OBBLIGATORIA PER I MONOPATTINI ELETTRICI: ma che senso ha
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Targa obbligatoria per i monopattini elettrici: siete d'accordo?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}.
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