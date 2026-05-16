Targa obbligatoria per i monopattini elettrici | come e dove si attacca l' adesivo con tre lettere e tre numeri e quanto costa

Dal 17 maggio 2026 sarà obbligatorio applicare una targa sui monopattini elettrici. L'adesivo, che riporta tre lettere e tre numeri, deve essere posizionato in modo visibile sul veicolo. Le normative specificano anche le modalità di attacco e la posizione corretta per garantire la leggibilità. Il costo dell'adesivo e le modalità di acquisto saranno indicati nelle disposizioni ufficiali. La misura mira a facilitare il rintraccio e la registrazione dei monopattini in circolazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui