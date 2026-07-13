L’Arsenal ha dato il via libera alla cessione di Leandro Trossard. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. L’allenatore della squadra è stato visto durante un allenamento a Budapest, un giorno prima della finale di Champions League del 2026. La partenza del giocatore rappresenta un cambiamento importante per la rosa, anche se non sono stati divulgati i motivi della scelta.

Sito inglese: Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, reagisce durante una sessione di allenamento un giorno prima della finale della UEFA Champions League 2026 alla Puskas Arena il 29 maggio 2026 a Budapest, Ungheria. (Foto di Justin SetterfieldGetty Images) Leandro Trossard dovrebbe trasferirsi quest’estate dall’Arsenal al club turco del Besiktas. Secondo Fabrizio Romano, l’Arsenal ha già dato l’autorizzazione a completare il trasferimento e ora aspetta il via libera del belga. Romano scrive su X: “Il Besiktas resta bloccato in trattative con il club di Leandro Trossard per definire i dettagli e cercare di ottenere il via libera definitivo al trasferimento del giocatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Arsenal approva l’uscita di Leandro Trossard

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Arsenal squad depth 26/27

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