Nel match tra Arsenal e West Ham, il gol di Trossard ha portato momenti di tensione, ma il pareggio è stato annullato dalla VAR per un fallo sul portiere degli Hammers. La partita si è conclusa con l'Arsenal in vantaggio, mantenendo saldo il primato in Premier League sotto la guida di Arteta. Gli ospiti, invece, sono stati molto vicini a perdere anche la possibilità di rimanere in Premier, con la vittoria che sembrava ormai a portata di mano.

I giocatori di Arsenal e West Ham sono radunati sulla linea laterale. Oltre non possono andare. Oltre, a pochi passi, c’è l’arbitro Christopher Kavanagh, che al monitor VAR sta decidendo sul possibile 1-1 del West Ham, che Callum Wilson è convinto di aver segnato al 95’. Quando Kavanagh parla, tutto lo stadio si zittisce: “Dopo revisione, il numero 19 del West Ham (Pablo, ndr) commette fallo sul portiere dell’Arsenal - racconta l’arbitro -. La mia decisione finale è che il gol è da annullare”. È così che la Premier resta nelle mani dei Gunners, con un 1-0 deciso da un gol di Leo Trossard all’83’ che li riporta a +5 in classifica sul Manchester City, che ha una partita in meno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Batticuore Arsenal! Trossard segna, la Var toglie il pari al West Ham, la Premier resta in mano ad Arteta

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