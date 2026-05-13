Bimbo di 9 anni morto in ospedale a Bergamo | era stato investito da un'auto mentre attraversava la strada
Un bambino di 9 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio, poco dopo le 16, in piazzale Risorgimento, nella zona Loreto di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini.
L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio, poco dopo le 16, in piazzale Risorgimento, zona Loreto. Giunto in condizioni disperate al Papa Giovanni XXIII, è mancato poco dopo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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