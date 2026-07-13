L’arbitro olandese Rob Dieperink è deceduto all’età di 38 anni, secondo la comunicazione della federazione nazionale. La causa del decesso non è stata resa nota. Dieperink era stato escluso dalla rosa degli arbitri per i Mondiali 2026.

È morto l’arbitro olandese Rob Dieperink. Aveva 38 anni. La notizia è stata diffusa dalla federazione olandese, senza tuttavia specificare la causa del decesso. Professionista da oltre 15 anni, aveva diretto quasi 300 partite come arbitro principale, di cui 84 in Eredivisie dove faceva parte delle squadre arbitrali che hanno diretto la finale di Europa League del 2024, il Campionato Europeo e i Giochi Olimpici dello stesso anno. “Siamo sconvolti e profondamente rattristati dalla scomparsa di Rob Dieperink. Con Rob perdiamo un arbitro di grande valore, ma soprattutto un collega gentile e dedito al proprio lavoro”, scrive la Federcalcio olandese su X. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - L’arbitro olandese Dieperink morto a 38 anni, fu escluso dai Mondiali 2026

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Dutch referee Rob Dieperink dies aged 38, weeks after being dropped from World Cup: Cause of Death

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