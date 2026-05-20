Schianto frontale | cinque persone coinvolte un ferito soccorso dall' elicottero del 118
Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente frontale avvenuto questa mattina sulla statale 67, vicino al cimitero di Dovadola. Due auto si sono scontrate intorno alle 10, provocando ferite che hanno richiesto l’intervento del 118. Un ferito è stato trasportato in elicottero in ospedale per ricevere assistenza immediata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.
Schianto frontale della statale 67, nella mattinata di oggi, mercoledì. Due autovetture sono entrate in collisione intorno alle 10, in via Nazionale nei pressi del cimitero di Dovadola. Nell'incidente sono rimaste coinvolti 5 anziani, di cui 3 sono rimasti feriti. Il ferito più grave è stato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
FRONTALE TRA AUTO E AMBULANZA A SIRENE SPIEGATE: CINQUE FERITI | 27/12/2025
Sullo stesso argomento
Frontale sulla Statale 38 a Chiuro, cinque persone coinvolte: feriti anche due ragazziniPaura nella serata di venerdì 10 aprile 2026 a Chiuro, lungo la SS38 dello Stelvio, dove intorno alle 20.
Quasi tremila pazienti soccorsi in un anno dall'elicottero del 118: a Ravenna l'unica 'base' della RomagnaL'assessore Fabi: “Siamo grati a tutte le donne e gli uomini che operano all’interno di questa complessa organizzazione: senza di loro tante vite...
Allarme dengue, bimba di cinque anni in osservazione al Maggiore Schianto a La Rampa di Noceto, gravissimi due motociclisti Monopattini senza targa, arrivano le prime multe In tanti alla festa del quartiere Montanara, anche per il libro di Andrea Alongi Il pri - Facebook facebook
Incidente frontale tra due auto, una si rovescia su un campo: i passeggeri feriti intrappolati nell'abitacoloSEDEGLIANO (UDINE) - Schianto frontale fra due auto a Sedegliano: in due rimangono incastrati nell'abitacolo. Il grave incidente stradale si è verificato questa mattina, ... ilgazzettino.it
Sangue sulle strade. Incidente frontale tra moto. Grave centauro 76enne: in eliambulanza a ParmaLo schianto ieri mattina sulla fondovalle della Val d’Enza, nel Vettese. A Montecchio un 24enne al volante di una Panda vola nel canale. In via del Chionso impatto tra 2 auto: 5 feriti, seri traumi pe ... msn.com