Schianto frontale | cinque persone coinvolte un ferito soccorso dall' elicottero del 118

Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente frontale avvenuto questa mattina sulla statale 67, vicino al cimitero di Dovadola. Due auto si sono scontrate intorno alle 10, provocando ferite che hanno richiesto l’intervento del 118. Un ferito è stato trasportato in elicottero in ospedale per ricevere assistenza immediata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

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