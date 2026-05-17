Incrodato sul San Martino in volo l' elicottero del 118

Nel primo pomeriggio di oggi, una persona è rimasta incastrata su una falesia nel monte lecchese, nei pressi del San Martino. La chiamata di emergenza ha richiesto l'intervento dell'elicottero del 118, che ha sorvolato la zona e si è abbattuto sul luogo dell’incidente. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori a piedi, mentre l'elicottero ha operato per il recupero dell'infortunato. La situazione ha richiesto una serie di manovre per estrarre la persona in sicurezza.

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