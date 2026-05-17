Incrodato sul San Martino in volo l' elicottero del 118
Nel primo pomeriggio di oggi, una persona è rimasta incastrata su una falesia nel monte lecchese, nei pressi del San Martino. La chiamata di emergenza ha richiesto l'intervento dell'elicottero del 118, che ha sorvolato la zona e si è abbattuto sul luogo dell’incidente. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori a piedi, mentre l'elicottero ha operato per il recupero dell'infortunato. La situazione ha richiesto una serie di manovre per estrarre la persona in sicurezza.
Incrodato sul San Martino, necessario il volo dell'elicottero. Si sono vissuti attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica, per l'intervento di recupero di una persona in falesia sul monte lecchese.L'allarme è scattato intorno alle 13: dalla centrale operativa Soreu Laghi è stato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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