Lance Armstrong empatizza con Pogacar | Guardatelo | disinteressato col pilota automatico Lo capisco

Notizia in breve

Durante il Tour de France 2026, Tadej Pogacar è stato visto pedalare con uno sguardo distaccato, apparentemente in modalità automatica, senza mostrare emozioni evidenti. Lance Armstrong ha commentato questa scena, dicendo di capire il suo atteggiamento, e ha sottolineato la superiorità del ciclista sloveno, definendolo il più dominante al mondo e affermando che nessuno possa contrastarlo.