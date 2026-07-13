Lance Armstrong empatizza con Pogacar | Guardatelo | disinteressato col pilota automatico Lo capisco
Durante il Tour de France 2026, Tadej Pogacar è stato visto pedalare con uno sguardo distaccato, apparentemente in modalità automatica, senza mostrare emozioni evidenti. Lance Armstrong ha commentato questa scena, dicendo di capire il suo atteggiamento, e ha sottolineato la superiorità del ciclista sloveno, definendolo il più dominante al mondo e affermando che nessuno possa contrastarlo.
Lance Armstrong esalta la superiorità di Tadej Poga?ar al Tour de France 2026, definendolo l'atleta più dominante al mondo e sostenendo che nessun rivale possa fermarlo. Secondo l'ex campione americano, l'unico vero pericolo per lo sloveno potrebbe essere la mancanza di stimoli dovuta a una competizione ormai senza sfide. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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