I convocati del CT Baldini per l'Italia lo spoiler di Antognoni | Non capisco chi parla di U21

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario tecnico dell’Italia ha annunciato la lista dei giocatori convocati per le prossime amichevoli, senza fare riferimento alle recenti polemiche sollevate dalla Grecia riguardo alle convocazioni dell’Under 21. Giancarlo Antognoni, ex calciatore e commentatore, ha commentato pubblicamente la questione, affermando che molti dei giovani selezionati saranno chiamati già a partire da settembre. La discussione tra le parti si è concentrata sulle modalità di scelta dei giocatori e sui tempi delle convocazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giancarlo Antognoni risponde a distanza alla polemica della Grecia sulla convocazioni dell'Under 21 per le prossime amichevoli dell'Italia di Baldini: "Molti di questi ragazzi saranno convocati già a settembre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Silvio Baldini: “Allenerò l’Italia giocando con i ragazzi dell’U21. Ho accettato ad una condizione”Silvio Baldini allenerà la Nazionale Italiana in vista delle prossime due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia.

Leggi anche: Perché l’amichevole Grecia-Italia rischia di saltare per colpa dei convocati del CT Baldini

baldini i convocati del ctI convocati del CT Baldini per l’Italia, lo spoiler di Antognoni: Non capisco chi parla di U21Giancarlo Antognoni risponde a distanza alla polemica della Grecia sulla convocazioni dell'Under 21 per le prossime amichevoli dell'Italia di Baldini ... fanpage.it

baldini i convocati del ctPerché l’amichevole Grecia-Italia rischia di saltare per colpa dei convocati del CT BaldiniL'amichevole tra Grecia e Italia rischia di non giocarsi. La Nazionale ellenica non ha gradito la decisione di Baldini di convocare tutta la squadra Under ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web