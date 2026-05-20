I convocati del CT Baldini per l'Italia lo spoiler di Antognoni | Non capisco chi parla di U21
Il commissario tecnico dell’Italia ha annunciato la lista dei giocatori convocati per le prossime amichevoli, senza fare riferimento alle recenti polemiche sollevate dalla Grecia riguardo alle convocazioni dell’Under 21. Giancarlo Antognoni, ex calciatore e commentatore, ha commentato pubblicamente la questione, affermando che molti dei giovani selezionati saranno chiamati già a partire da settembre. La discussione tra le parti si è concentrata sulle modalità di scelta dei giocatori e sui tempi delle convocazioni.
Giancarlo Antognoni risponde a distanza alla polemica della Grecia sulla convocazioni dell'Under 21 per le prossime amichevoli dell'Italia di Baldini: "Molti di questi ragazzi saranno convocati già a settembre". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il ct della Grecia, Ivan Jovanovic, ha chiesto alla sua federazione un insolito cambio di avversario Il motivo? La decisione - già annunciata - di Silvio Baldini di voler convocare (e schierare) in gran parte giocatori provenienti dalle nazionali giovanili. Una s - Facebook facebook
La nuova #Italia di Silvio #Baldini, commissario tecnico ad interim, parte già tra le polemiche. L’amichevole contro la #Grecia, in programma il 7 giugno a #Candia, sarebbe infatti a rischio dopo il malumore della federazione ellenica per la scelta del ct azzurro x.com
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