I convocati del CT Baldini per l'Italia lo spoiler di Antognoni | Non capisco chi parla di U21

Il commissario tecnico dell’Italia ha annunciato la lista dei giocatori convocati per le prossime amichevoli, senza fare riferimento alle recenti polemiche sollevate dalla Grecia riguardo alle convocazioni dell’Under 21. Giancarlo Antognoni, ex calciatore e commentatore, ha commentato pubblicamente la questione, affermando che molti dei giovani selezionati saranno chiamati già a partire da settembre. La discussione tra le parti si è concentrata sulle modalità di scelta dei giocatori e sui tempi delle convocazioni.

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