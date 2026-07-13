Un deputato italiano ha dichiarato che l’Italia non può continuare a garantire la scorta gratuita di un megayacht privato di un ambasciatore statunitense. Lo yacht, dal valore stimato di 450 milioni di euro, è stato oggetto di discussione pubblica, insieme alla presenza di una scorta italiana a bordo. La questione riguarda il ruolo delle autorità italiane nella protezione del natante, senza un accordo formale che ne giustifichi il costo sostenuto dallo Stato.

«L’Italia non può diventare la scorta gratuita del megayacht privato dell’ambasciatore degli Stati Uniti», ha affermato il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli. L’accusa è di utilizzare mezzi aerei e navali della Guardia di finanza e della Guardia Costiera per scortare il tour delle città costiere italiane di Tilman J. Fertitta, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Il diplomatico sta svolgendo il Coastal Diplomacy 250, un viaggio fatto di eventi e incontri lanciato il 13 giugno scorso per celebrare i 250 anni dell’indipendenza americana. Il mezzo di trasporto è il Boardwalk, uno yacht da 117 metri con due eliporti, piscine, una spa, una palestra e un piccolo campo da golf. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - L’ambasciatore Usa, lo yacht da 450 milioni e la scorta italiana: il caso Fertitta

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