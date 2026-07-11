A Gallipoli, il mega yacht Boardwalk, lungo 117 metri e valutato circa 450 milioni di dollari, è arrivato e si è fermato in rada per circa 24 ore. A bordo si trovava l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta. Il panfilo si è mostrato in tutta la sua imponenza, attirando l’attenzione dei presenti sulla costa.

Il mega panfilo Boardwalk, con a bordo l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta, è divenuto una vera attrazione a Gallipoli, nella cui rada è rimasto all'ancora per circa 24 ore, mostrandosi in tutta la sua imponenza. L'imbarcazione, lunga 117 metri e dotata di due elisuperfici e altrettanti elicotteri, è stata oggetto di grande interesse per i tanti turisti che affollano la cittadina ionica in questo periodo. Per un giorno e una notte, fino a stamattina, il Boardwalk è stata l'attrattiva più fotografata dagli smartphone. In mattinata il lussuoso yacht è salpato per altre tappe previste nel suo piano di navigazione che dovrebbe portarlo in diversi porti italiani, tra cui quelli di Venezia e Genova. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - A Gallipoli arriva il Boardwalk: il mega yacht da 117 metri e 450 milioni dell'ambasciatore Usa Tilman Fertitta

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Gallipoli, arriva il mega-yacht dell'ambasciatore americano

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