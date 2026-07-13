Gli studenti universitari a Bologna contribuiscono con circa 2 milioni di euro al giorno, secondo stime recenti. La spesa comprende acquisti di cibo, affitti e altri servizi. Questa cifra si riferisce all’intera area universitaria e indica un flusso economico costante generato dall’attività degli studenti. Non sono stati forniti dettagli su periodi specifici o variazioni stagionali.

Bologna, 13 luglio 2023 – L’ Alma Mater non solo come luogo di formazione e ricerca, ma anche come vero e proprio motore economico per i territori in cui opera. A testimoniarlo sono le cifre emerse nel nuovo bilancio di sostenibilità, che confermano come gli studenti dell'Università di Bologna immettano in media più di due milioni di euro al giorno nell'economia dei territori in cui l'Ateneo ha le proprie sedi. L'Ateneo vale il 2,3% del Pil della provincia. Numeri alla mano, soltanto nel 2025, l'impatto economico complessivo della loro presenza è stato di oltre 808 milioni di euro, di cui 629 milioni nella sola provincia di Bologna e 179 milioni nei campus della Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Alma Mater fa girare l’economia: tra cibo e affitti gli universitari portano 2 milioni di euro al giorno

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