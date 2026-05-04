Negli ultimi sei anni, i canoni di affitto per gli studenti universitari sono cresciuti del 35 per cento. La ricerca di una casa in affitto a Perugia si è fatta più complicata, anche a causa della forte presenza di affitti brevi che riducono le disponibilità sul mercato. Nonostante l’aumento dei prezzi, la città non si colloca tra le più costose del Paese. La situazione si accompagna a difficoltà di accesso e a una domanda crescente.

Sempre più difficile trovare una casa in affitto a Perugia. Non solo per la scarsa disponibilità legata all’alta presenza di affitti brevi. Ma anche per i prezzi in forte aumento. Non ultimo quello degli affitti universitari. A Perugia, infatti, una stanza singola costa il 35% in più rispetto a sei anni fa. Secondo l’analisi di Immobiliare.it dunque, se nel 2020 servivano 223 euro per una stanza in affitto da parte di uno studente universitario, nel 2026 ne occorrono 300. L’unica consolazione è che il capoluogo umbro non è il "peggiore": Le città che accolgono i dieci mega atenei statali del Paese hanno visto i prezzi delle stanze singole aumentare, in media, del 41% tra marzo 2020 e marzo 2026, un valore di ben 10 punti percentuali più alto rispetto all’incremento dei monolocali nello stesso periodo, nei medesimi centri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli affitti degli universitari. In sei anni aumento del 35%. Ma non siamo tra i peggiori

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