Adesso le sue «principesse» sono a pascolare in alta Val Brembana. Con il latte d’alpeggio produrrà il Formai de Mut che darà prestigio a un tagliere di formaggi che a dire il vero senza la sua presenza non brilla per qualità (meglio lo stracchino del Valsorda, una sorta di Branzi dal gusto neutro). Con salumi altrettanto ordinari (i maiali vengono acquistati) l’antipasto è il biglietto da visita dell’agriturismo Previtali, il cui recente successo è dovuto soprattutto a una campagna social ben architettata da un’agenzia di consulenza. Protagonista dei video è Marco Previtali (foto, con la moglie), agricoltore-allevatore-casaro genuino e ruspante. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - L'agriturismo di Marco Previtali: il successo social non basta a fare una grande tavola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cena di San Valentino al Convento dei Neveri

Notizie e thread social correlati

San Marco dei Cavoti, grande successo alla presentazione del volume di Carmine NardoneIeri a San Marco dei Cavoti si è svolta la presentazione del nuovo volume di Carmine Nardone, attirando un pubblico numeroso e interessato.

Conferenza stampa Cuesta pre Inter Parma: «Speriamo di essere noi domani e di fare tutto il possibile per fare una grande prestazione»L’allenatore del Parma ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter, sottolineando la speranza di ottenere un risultato positivo e di offrire...