Conferenza stampa Cuesta pre Inter Parma | Speriamo di essere noi domani e di fare tutto il possibile per fare una grande prestazione

L’allenatore del Parma ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter, sottolineando la speranza di ottenere un risultato positivo e di offrire una buona prestazione. Ha espresso fiducia nel lavoro svolto e ha commentato le aspettative per la sfida che si svolgerà domani. La conferenza stampa si è concentrata sugli aspetti della preparazione e sulle strategie che la squadra intende mettere in campo in questa occasione.

di Stefano Cori Conferenza stampa Cuesta, le parole dell’allenatore del Parma alla vigilia del match contro l’Inter in programma domani. Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’ Inter, sottolineando la preparazione e la consapevolezza della squadra in vista di un impegno importante. SU INTER-PARMA « La squadra è consapevole della sfida di domani e dell’importanza di essere al 100%. Siamo pronti per lavorare al meglio. Ci è piaciuto essere al fianco dei nostri tifosi e di vedere l’entusiasmo. Speriamo di essere noi domani e di fare tutto il possibile per fare una grande prestazione». QUANTO C’E’ DI CHIVU NELLA SALVEZZA « Quanto di Chivu c’è in questa salvezza? Lui ha portato certe basi importanti per raggiungere la salvezza lo scorso anno.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Cuesta pre Inter Parma: «Speriamo di essere noi domani e di fare tutto il possibile per fare una grande prestazione» Notizie correlate Parma, Cuesta nel pre partita: «Oggi vogliamo fare una grande prestazione. Ci focalizziamo sul presente e speriamo di…»Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Materazzi va alla Juventus?... Conferenza stampa Cuesta: «Siamo pronti e vogliamo fare una grande prestazione. Chivu determinante per il nostro percorso»Asllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti Calciomercato Roma, il futuro di Dybala tra... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cuesta: Vogliamo un bel pomeriggio con i nostri tifosi; Torino - Inter in Diretta Streaming | DAZN IT; Il Parma apre le porte ai tifosi per un allenamento: 1° maggio al Tardini; Bremer, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT. Parma, a breve la conferenza di Cuesta alla vigilia della gara con l'InterLa vittoria contro il Pisa ha consegnato la salvezza matematica al Parma con ben quattro gare di anticipo. Adesso l'obiettivo dei crociati sarà. tuttomercatoweb.com Parma, Cuesta: Dobbiamo continuare a fare punti. Futuro? È la partita con l'InterLa vittoria contro il Pisa ha consegnato la salvezza matematica al Parma con ben quattro gare di anticipo. Adesso l'obiettivo dei crociati sarà. tuttomercatoweb.com Attesa per Inter-Parma, la sfida che può cucire lo scudetto sul petto dell'Inter. Cuesta non vuole però passare da vittima sacrificale a San Siro: le parole dell'allenatore dei ducali. - facebook.com facebook #Inter- #Parma, domenica 58esima sfida. Il bilancio nerazzurro è particolare x.com