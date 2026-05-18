San Marco dei Cavoti grande successo alla presentazione del volume di Carmine Nardone

Ieri a San Marco dei Cavoti si è svolta la presentazione del nuovo volume di Carmine Nardone, attirando un pubblico numeroso e interessato. L’evento si è tenuto nel centro del paese, dove sono stati presenti numerosi cittadini e appassionati dell’autore. La presentazione ha visto la partecipazione di vari relatori e si è conclusa con un momento di confronto tra il pubblico e l’autore stesso. La serata ha suscitato entusiasmo tra i presenti, che hanno seguito con attenzione gli interventi.

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Tempo di lettura: 2 minuti Grande partecipazione e intensa emozione ieri a San Marco dei Cavoti per la presentazione del volume “Masserie e Vita Contadina – La civiltà della terra contro l’oblio” del Presidente Carmine Nardone, un’opera dedicata alla memoria del mondo rurale e ai valori autentici della civiltà contadina. La Sala Comunale ha accolto un pubblico numeroso e attento, a testimonianza del forte interesse verso un tema che continua a rappresentare un patrimonio fondamentale per la cultura italiana, per l’identità delle comunità locali e per il futuro delle campagne. L’incontro si è trasformato in un vero momento di memoria condivisa, capace di intrecciare riflessione culturale, racconto del territorio, musica e tradizione popolare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Marco dei Cavoti, grande successo alla presentazione del volume di Carmine Nardone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento San Marco dei Cavoti, torna l’edizione annuale del premio ‘Nero su Bianco’Tempo di lettura: 3 minutiSi terrà sabato 23 maggio 2026 la XIV edizione di “Nero su Bianco”, il premio letterario dedicato all’indimenticato poeta... San Marco dei Cavoti, Costantini: “Opere non finanziate dal Comune”“Ritengo doveroso – spiega Costantini – offrire ai cittadini un quadro corretto e trasparente rispetto a opere e servizi importanti per la nostra... #SanMarcoDeiCavoti - Results on X | Live Posts & Updates x.com Meteo San Marco Dei Cavoti OggiA San Marco dei Cavoti oggi sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, minima 10°C, massima 21°C. Nel dettaglio: nubi sparse di passaggio al mattino e al pomeriggio, nuvolosità compatta al ... ilmeteo.it Meteo San Marco Dei Cavoti - Previsioni a lungo termineIl grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ... ilmeteo.it