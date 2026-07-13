L'agente di Palestra ha dichiarato di essere sorpreso dalle affermazioni di Marotta, precisando che non ci sono mai stati accordi tra l'Inter e il suo assistito. La risposta è arrivata in serata, dopo le dichiarazioni rilasciate dal dirigente. Non sono stati forniti dettagli ulteriori, né conferme di incontri o trattative in corso tra le parti coinvolte.

. Alessandro Lucci, agente del calciatore Palestra, in serata ha risposto alle dichiarazioni di oggi di Beppe Marotta ( che è nero dopo una serie di porte in faccia ) a proposito di Palestra: “Ho ascoltato con profondo dispiacere e, allo stesso tempo, con enorme stupore le parole del Presidente dell’Inter Marotta, al quale, da oltre venticinque anni, mi lega un rapporto di stima professionale, che ci ha condotto a realizzare diverse operazioni di mercato. La direzione sportiva dell’Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull’opportunità di completare il trasferimento del ragazzo. L’agente di Palestra: “Mi auguro che si volti pagina”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - L’agente di Palestra: “Stupito dalle parole di Marotta, non c’è mai stato accordo tra Inter e Palestra”

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