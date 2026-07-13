L'agente di Lobotka ha dichiarato che dovrebbe accadere qualcosa di molto speciale perché il giocatore lasci il Napoli. Ha inoltre confermato che il futuro del centrocampista slovacco è blindato con il club partenopeo e che non ci sono stati contatti con altre squadre o allenatori. Le voci di un possibile trasferimento sono state smentite, sottolineando che al momento non ci sono cambiamenti in vista.

di Luca Fioretti Il procuratore del regista slovacco allontana le voci di un addio: blindato il futuro al Napoli, nessun contatto con Allegri. Il futuro di Stanislav Lobotka sembra essere ancora saldamente legato al Napoli. A fare definitiva chiarezza sulle indiscrezioni di mercato è stato il suo procuratore, Branislav Jasurek, che in un’intervista concessa ai microfoni di Sport.sk ha fatto il punto della situazione, allontanando con decisione le ipotesi di una partenza del centrocampista slovacco in questa sessione estiva. Il regista azzurro è attualmente vincolato al club partenopeo fino al 30 giugno 2027, con un’opzione già presente per prolungare ulteriormente il rapporto per un’altra stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - L’agente di Lobotka gela la Juve: «Dovrebbe succedere qualcosa di veramente speciale perché lasci Napoli»

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