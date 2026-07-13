Fermarsi davanti all'acqua è un gesto che si ripete da sempre, presente in molte culture e tradizioni. Può avvenire di fronte al mare, lungo un fiume, davanti a una cascata o in una sorgente termale. Questi momenti sono spesso scelti per rilassarsi o trovare calma, senza che siano associati a pratiche specifiche. L'atto di osservare o immergersi nell'acqua rappresenta un gesto universale e naturale dell'uomo.

Ci sono gesti che appartengono all'uomo da sempre. Fermarsi davanti all'acqua è uno di questi. Succede davanti al mare, lungo il corso di un fiume, osservando una cascata o immergendosi in una sorgente termale. Il respiro rallenta, il rumore del mondo sembra attenuarsi e la mente smette, anche solo per un momento, di rincorrere pensieri, impegni e distrazioni. È una sensazione che tutti conosciamo, ma che solo negli ultimi anni la scienza ha iniziato a osservare con uno sguardo nuovo. A renderla celebre è stato il biologo marino Wallace J. Nichols, autore del libro Blue Mind, che ha dato un nome a quello stato mentale di calma, equilibrio e presenza favorito dal contatto con l'acqua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Nuotare con l'ADHD: l'acqua che calma la mente

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