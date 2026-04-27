Un minuto yoga per te | il respiro che calma la mente attraverso il suono
Ogni lunedì mattina, nella rubrica dedicata al benessere personale, viene proposto un breve momento di rilassamento guidato da Veronica Coduri. In questa sessione, si concentra sull'uso del respiro e del suono per calmare la mente, attraverso un esercizio di un minuto di yoga. L’obiettivo è offrire uno spazio rapido per ritrovare un senso di calma e concentrazione prima di affrontare la giornata.
Proseguiamo oggi con il quinto appuntamento la rubrica dedicata al benessere personale. Insieme a Veronica Coduri un minuto tutti i lunedì mattina per stare meglio. Dunque, ogni settimana, condivideremo semplici pratiche di yoga e respirazione, accessibili a tutti, per ritrovare equilibrio anche.🔗 Leggi su Quicomo.it
Nervo Vago: La Tecnica Segreta che Calma la Mente in 60 Secondi
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