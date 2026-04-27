Un minuto yoga per te | il respiro che calma la mente attraverso il suono

Ogni lunedì mattina, nella rubrica dedicata al benessere personale, viene proposto un breve momento di rilassamento guidato da Veronica Coduri. In questa sessione, si concentra sull'uso del respiro e del suono per calmare la mente, attraverso un esercizio di un minuto di yoga. L’obiettivo è offrire uno spazio rapido per ritrovare un senso di calma e concentrazione prima di affrontare la giornata.

Proseguiamo oggi con il quinto appuntamento la rubrica dedicata al benessere personale. Insieme a Veronica Coduri un minuto tutti i lunedì mattina per stare meglio. Dunque, ogni settimana, condivideremo semplici pratiche di yoga e respirazione, accessibili a tutti, per ritrovare equilibrio anche.🔗 Leggi su Quicomo.it

Nervo Vago: La Tecnica Segreta che Calma la Mente in 60 Secondi

Notizie correlate

Apnea profonda: il respiro che calma lo stress e affila la menteIl Respiro come Risorsa: L’Apnea Profonda al Centro di un Incontro del Rotary Club Macerata è stata teatro di un’inedita esplorazione del potenziale...

Un minuto per te: la respirazione che riequilibra mente ed emozioniProseguiamo oggi con un secondo appuntamento la rubrica dedicata al benessere personale.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Olio extravergine, non sono tutti uguali: ecco perché la qualità cambia davvero la tua salute; Un minuto al giorno nella posizione delle mani al cielo ha tanti benefici. Ecco come devi eseguirla; Festa della Musica al sorgere del sole; Webinar Online Gratuito: scopri come lo Yoga Educativo può trasformare la tua classe e il tuo modo di insegnare | 27 aprile ore 20.30.

Un minuto yoga per te: apri il petto e cambia energiaProseguiamo oggi con un terzo appuntamento la rubrica dedicata al benessere personale. Insieme a Veronica Coduri un minuto tutti i lunedì mattina per stare meglio. Dunque, ogni settimana, condividerem ... quicomo.it

Le posizioni yoga per iniziare al meglio la giornataFare yoga di mattina è uno dei modi migliori per sciogliere le tensioni e sentirsi con l’energia giusta per affrontare la giornata. Inoltre, la pratica del mattino è perfetta per sentirsi più radicati ... dilei.it

Tori Repa. . Raggiungi i tuoi obiettivi facilmente 1 Fai un quiz di 1 minuto 2 Ottieni un programma personalizzato 3 Traccia i progressi e tieniti motivato 4 Vedi risultati visibili in 4 settimane! - facebook.com facebook