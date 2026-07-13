L’abbraccio a Don Michele Nuovo vescovo di Faenza | Sento il vostro affetto
Ieri pomeriggio si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo vescovo di Faenza-Modigliana. Monsignor Michele Morandi, cinquantenne originario di Alfonsine, ha preso ufficialmente il suo ruolo. Durante l’evento, ha ricevuto un abbraccio e ha espresso il suo sentimento di affetto verso i presenti, sottolineando il suo impegno nel nuovo incarico. La cerimonia ha coinvolto membri della diocesi e rappresentanti religiosi.
È iniziato ieri pomeriggio il ministero episcopale di monsignor Michele Morandi, nuovo Vescovo della diocesi di Faenza-Modigliana. La sua diocesi, visto che il pastore cinquantenne è originario di Alfonsine. Anche per questo ieri la Basilica Cattedrale di Faenza era gremita con oltre mille partecipanti. Un’ordinazione sentita e seguita con coinvolgimento anche in Piazza della Libertà, dove erano state allestite centinaia di sedute e due maxischermi. Imponente il servizio d’ordine e di supporto alla cittadinanza, composto dai volontari scout Agesci, ordine di Malta, assistenti civici impiegati già dopo l’orario di pranzo, e immancabilmente anche le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L'abbraccio del nuovo vescovo di Benevento Autuoro alle aree interne
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