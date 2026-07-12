La chiesa di Faenza-Modigliana si appresta ad accogliere oggi il suo nuovo vescovo Michele Morandi. Il programma istituzionale prenderà il via alle 16 con il saluto alle autorità nella sala del Consiglio comunale di Faenza. A seguire, un corteo accompagnato dai gonfaloni dei Comuni e dai Rioni della città accompagnerà il nuovo vescovo verso la cattedrale. La celebrazione eucaristica avrà inizio alle 17 nella cattedrale di San Pietro Apostolo e prevede il rito di ordinazione episcopale e l’inizio del ministero di Mons. Michele Morandi. La liturgia avrà una durata prevista di circa due ore. Al termine della messa, tutti i fedeli e la cittadinanza sono invitati a un momento di condivisione e rinfresco che si terrà presso gli spazi del complesso di Faventia Sales. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Faenza, oggi pomeriggio l’ingresso del suo nuovo vescovo Michele Morandi

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