Faenza abbraccia il nuovo vescovo | lo squillo delle chiarine accoglie monsignor Morandi

Il nuovo vescovo di Faenza-Modigliana è stato accolto con lo squillo delle chiarine e i colori della banda musicale. La cerimonia di insediamento si è svolta questa mattina, con la partecipazione di numerosi fedeli e rappresentanti ecclesiastici. Dopo il saluto ufficiale, il vescovo ha preso la parola per ringraziare e rivolgere un messaggio ai presenti. La cerimonia si è conclusa con un corteo nel centro della città.

Faenza (Ravenna), 12 Luglio 2026 - Il cammino di monsignor Michele Morandi alla guida della diocesi di Faenza-Modigliana è iniziato ufficialmente tra i colori e i suoni della tradizione manfreda. Nel pomeriggio, lo scalone monumentale del municipio si è trasformato nel palcoscenico d'onore per il primo atto ufficiale del nuovo presule, accolto dal sindaco e presidente dell'Unione della Romagna Faentina, Massimo Isola. A rendere omaggio al nuovo pastore, disposti lungo la scalinata, c'erano i figuranti dei rioni cittadini e del gruppo municipale con sbandieratori e chiarine, che hanno accompagnato l'ingresso delle autorità nel palazzo. Il saluto delle autorità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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