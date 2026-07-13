La7 arruola Vannacci | ma il generale spara a salve

La7 ci riprova e invita di nuovo il generale Roberto Vannacci (foto), questa volta al programma In Onda condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. È passato circa un mese da quando il leader di Futuro Nazionale ha partecipato alla trasmissione Otto e Mezzo di Lilli Gruber. L'obiettivo rimane lo stesso: dividere il centrodestra. Così, mentre il centrosinistra si arrovella sull'organizzazione della prossima piazza dopo il flop di Napoli, i giornalisti di Urbano Cairo tentano di sferrare l'arma Vannacci in funzione anti-Meloni. Lo scopo è far crescere l'europarlamentare nei sondaggi per cercare di rubare voti, non solo alla Lega di Matteo Salvini ma anche a Fratelli d'Italia del premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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ROBERTO VANNACCI: perché la DESTRA ha iniziato ad avere PAURA di lui

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