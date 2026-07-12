Roberto Vannacci torna su La7. Dopo l'ospitata di qualche mese fa a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber, l'ex generale è ospite di Marianna Aprile e Luca Telese. Il leader di Futuro Nazionale è tra i nomi dei presenti nella puntata di domenica 12 luglio di In Onda. "La7 arruola il generale Vannacci in funzione anti-Meloni", scrive Il Giornale che diffonde la notizia. ge:kolumbus:liberoquotidiano:48518952 "Sono sicuramente un generale, cosa che ha caratterizzato 40 anni della mia vita con l'impegno delle armi e nella difesa della patria. Sono un politico, ma non mi definisco di estrema destra. Mi definisco di destra autentica, fiera di essere destra e non rinnega nulla della propria identità", si presentava a Otto e Mezzo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roberto Vannacci ospite di In Onda: La7 arruola l'ex generale?

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Roberto Vannacci pronto a lasciare la Lega: cosa è successo con Salvini

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