Una storia lunga 90 anni di innovazione, iniziata con l’introduzione di macchine Caterpillar per migliorare la coltivazione delle risaie. Nel tempo, l’azienda è cresciuta nei settori delle costruzioni, della logistica, dell’automazione industriale e dell’energia. Recentemente, si è concentrata sullo sviluppo di soluzioni di sicurezza sul lavoro tramite l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni operative e ridurre i rischi per i lavoratori.

LA STORIA inizia 90 anni fa; obiettivo: migliorare la coltivazione delle risaie con le prime macchine Caterpillar. Poi la crescita costante: nelle costruzioni prima, successivamente nella logistica, nell’automazione industriale e nell’energia. È l’evoluzione di Tesya, multinazionale con headquarter a Vimodrone (Milano), uffici e officine in 15 Paesi. Oggi il Gruppo conta oltre 4.000 dipendenti in Europa tra professionisti, ingegneri e tecnici specializzati che progettano l’impiego e manutengono macchinari e soluzioni per l’edilizia, i cantieri e l’industria. Con le sue 30 Società, il Gruppo fattura 1,9 miliardi di euro (2025), la maggior... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La visione di Tesya: : "Sicurezza sul lavoro grazie all’AI"

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