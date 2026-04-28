Sicurezza sul lavoro | il villaggio di Edilcassa insegna ai giovani

Il 28 aprile, presso il centro Padre Puglisi, si svolgerà una sessione formativa sulla sicurezza sul lavoro promossa da Edilcassa Sicilia. L'iniziativa è rivolta ai giovani e si concentra sulla prevenzione e le norme di sicurezza nel settore edile. La giornata prevede interventi e attività pratiche volte a sensibilizzare i partecipanti sui rischi e sulle procedure da seguire per garantire un ambiente lavorativo più sicuro.

? Cosa sapere Edilcassa Sicilia organizza formazione sulla sicurezza il 28 aprile presso il centro Padre Puglisi.. L'iniziativa coinvolge studenti di Palermo e sei imprese edili per promuovere la prevenzione.. Il 28 aprile, dalle ore 8 alle 14, il Centro polivalente sportivo Padre Pino Puglisi e Padre Massimiliano Kolbe in via San Ciro 23 ospiterà la giornata di formazione organizzata da Edilcassa Sicilia per celebrare la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. Tra i vicoli di Palermo, dove il rispetto per le regole si intreccia con la memoria dei grandi uomini che hanno lottato per la dignità, l’iniziativa di Edilcassa Sicilia assume un valore che va ben oltre la semplice normativa tecnica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza sul lavoro: il villaggio di Edilcassa insegna ai giovani Notizie correlate Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, Edilcassa Sicilia promuove giornata dedicata alla formazioneIl 28 aprile, in occasione della “Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro”, Edilcassa Sicilia promuove a Palermo un’importante... Leggi anche: Sicurezza sul lavoro: rafforzati i corsi di formazione per i giovani. I dettagli Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Norme UNI sulla salute e la sicurezza sul lavoro, sottoscritta la convenzione per la libera consultazione; GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO; Min.Lavoro: libera consultazione delle norme UNI sulla salute e sicurezza sul lavoro; Sicurezza sul lavoro e contrasto al caporalato, sottoscritto all’Aquila un protocollo d’intesa. Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, esperti a confronto a Roma sul ruolo dell’intelligenza artificialeROMA - L’intelligenza artificiale si conferma uno strumento sempre più rilevante anche per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra ... lopinionista.it Giornata sicurezza sul lavoro, esperti a confronto sul ruolo dell’AI(ANSA) – ROMA, 27 APR – L’intelligenza artificiale si conferma strumento sempre più rilevante anche per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra opportunità, limiti e implicazion ... espansionetv.it Flavio Cobolli conquista con sicurezza l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, raggiungendo per la prima volta i migliori 16 alla Caja Mágica. Il romano ha superato il paraguaiano Adolfo Vallejo (n. 96 ATP) con un netto 6-3, 6-2 in poco più - facebook.com facebook Sciscioli, 'Poligrafico in prima linea per nuovi strumenti sicurezza'. Ad in occasione visita Salvini a stabilimento Foggia che produce targhe monopattini #ANSA x.com