la vacanza in solitaria di federica pellegrini con la piccola matilde una settimana per noi

Federica Pellegrini ha trascorso una settimana in solitaria con la figlia Matilde, nata a gennaio 2024. La nuotatrice ha pubblicato sui social foto e video che mostrano momenti di tranquilla complicità tra madre e figlia. La vacanza si è svolta lontano dalla routine quotidiana, dedicata esclusivamente al tempo insieme. Pellegrini ha condiviso l’esperienza con i follower, evidenziando il legame con la bambina.

Una vacanza tutta per loro, lontano dalla routine e dedicata a ritrovare il tempo da trascorrere insieme. Federica Pellegrini ha condiviso sui social alcuni scatti e video che la ritraggono con la figlia maggiore Matilde, nata a gennaio 2024 dal matrimonio con Matteo Giunta. La coppia è diventata nuovamente genitore nell’aprile 2026 con la nascita della secondogenita Rachele, un nome scelto proprio dalla sorellina. “È stata la nostra settimana. Mamma e figlia. Avevamo bisogno di un po’ di tempo insieme”ha scritto l’ex campionessa a corredo delle immagini, scattate durante un soggiorno al Veridia Resort, in Sardegna. Tra i contenuti pubblicati, a catturare l’attenzione dei follower è stato soprattutto un video in cui la piccola Matilde nuota in piscina accanto alla mamma, mostrando già una sorprendente confidenza con l’acqua. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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