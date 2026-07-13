Al mare senza il marito | Federica Pellegrini le foto con la figlia Matilde e l’annuncio

Federica Pellegrini si trova in Sardegna in vacanza insieme alla figlia Matilde, di due anni. La nuotatrice è partita senza il marito, Matteo Giunta. La neonata Rachele, nata tre mesi fa, è rimasta con il resto della famiglia. Sono state pubblicate alcune foto che ritraggono Pellegrini con la figlia durante il soggiorno.

Federica Pellegrini è in vacanza in Sardegna senza il marito Matteo Giunta e con la figlia Matilde, la primogenita di due anni. La piccola Rachele, nata tre mesi fa, è invece rimasta con il resto della famiglia. L’assenza del marito non è passata inosservata. Le immagini della campionessa olimpica da sola con la figlia maggiore hanno subito attirato l’attenzione dei follower, incuriositi da quella settimana tutta al femminile tra mare, sorrisi e momenti condivisi. Leggi anche: “Ma lei è.”. Raimondo Todaro, il gossip insistente e poi la doccia freddissima per i fan . A chiarire il motivo di quella scelta è stata la stessa Federica. Dopo la... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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