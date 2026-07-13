Federica Pellegrini in vacanza in Sardegna con la figlia Matilde | Avevamo bisogno di un po’ di tempo insieme

Da ilgiornaleditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federica Pellegrini ha condiviso sui social alcune immagini della sua vacanza in Sardegna con la figlia di due anni. L’ex nuotatrice ha spiegato di aver deciso di prendersi del tempo da trascorrere esclusivamente con la primogenita. La vacanza è durata una settimana e ha visto la presenza della bambina, con cui Pellegrini ha passato momenti di intimità e relax.

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L’ex nuotatrice racconta sui social una settimana speciale con la primogenita di 2 anni Federica Pellegrini ha condiviso sui social alcuni momenti della sua vacanza in Sardegna insieme alla figlia Matilde, spiegando di aver scelto di ritagliarsi un tempo speciale da sola con la sua primogenit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Federica Pellegrini nuota con la piccola Matilde, mamma e figlia da sole in vacanza

Video Federica Pellegrini nuota con la piccola Matilde, mamma e figlia da sole in vacanza

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