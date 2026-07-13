La Tv non è morta | perché MFE è il progetto più avanzato d’Europa

MFE MediaForEurope è considerato uno dei progetti più avanzati di consolidamento televisivo in Europa. La sua posizione si basa sulla capacità di integrare diverse piattaforme e contenuti, mantenendo una presenza significativa nel mercato televisivo. La società ha continuato a sviluppare strategie di investimento e crescita nel settore, rafforzando le proprie attività in vari paesi europei. Nonostante le sfide del settore, la sua struttura si mantiene attiva e in espansione.

La TV non è morta e MFE MediaForEurope rappresenta oggi uno dei progetti più avanzati di consolidamento televisivo europeo. È la valutazione di Brian Wieser, tra i più autorevoli analisti internazionali del mercato pubblicitario e dei media, già presidente globale della Business Intelligence di GroupM e oggi fondatore di Madison & Wall, società indipendente di ricerca e advisory seguita da investitori, broadcaster e grandi operatori del settore. Nella sua ultima analisi Wieser parte da una televisione sempre più sotto pressione: calo degli ascolti lineari, frammentazione dello streaming, investimenti pubblicitari che si spostano verso il digitale e una quota crescente dell’attenzione dei consumatori assorbita dalle grandi piattaforme tecnologiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

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