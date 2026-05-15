Gualtieri posa la prima pietra del termovalorizzatore di Santa Palomba | Sarà il più avanzato d'Europa

Nella località di Santa Palomba è stato avviato il cantiere per la costruzione di un termovalorizzatore, che avrà una capacità di smaltimento di 600mila tonnellate di rifiuti all’anno. Alla cerimonia di posa della prima pietra, un rappresentante delle autorità ha dichiarato che l’impianto sarà il più avanzato in Europa. La realizzazione dell’opera mira a ridurre la dipendenza da fornitori esterni per il trattamento dei rifiuti, secondo quanto comunicato durante l’evento ufficiale.

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