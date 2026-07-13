La svolta AI di Softlab | Spinta sui ricavi Toccato il +22%

Da quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Softlab ha annunciato un aumento del 22% nei ricavi, attribuito alla crescita delle attività legate all'intelligenza artificiale. La società ha indicato di aver rafforzato la propria offerta con piattaforme AI-native, integrando servizi di delivery più avanzati. La comunicazione si concentra sulla strategia di sviluppo in ambito AI e sull'impatto positivo sui ricavi, senza fornire dettagli specifici sui progetti o sui clienti coinvolti.

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IN UN MERCATO Ict che evolve rapidamente da modelli basati esclusivamente sulla consulenza verso piattaforme AI-native capaci di integrare delivery, automazione e sviluppo prodotto, Softlab – un player di riferimento nella consulenza Ict, quotato alla Borsa di Milano, che opera in settori strategici come Telco, Finance & Insurance, Media e Healthcare – punta a rafforzare il proprio posizionamento tra gli operatori italiani focalizzati sull’intelligenza artificiale applicata ai processi industriali e ai servizi enterprise. Così Softlab accelera il percorso di trasformazione verso un modello sempre più orientato ad AI enterprise, prodotti proprietari e piattaforme tecnologiche, chiudendo il 2025 con ricavi in crescita del 22%, ebitda a +77%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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