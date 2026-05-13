A Madrid, alcuni commentatori affermano di aver raggiunto il punto più basso. Arbeloa ha risposto chiedendo cosa abbiano toccato le altre squadre. La discussione riguarda la situazione di una squadra che, dopo soli due anni senza titoli, si lamenta, nonostante in rosa ci siano giocatori come Mbappé, Vinicius, Valverde e Bellingham. La percezione generale è che ci siano tensioni e delusione, anche se alcuni osservatori sottolineano che la realtà potrebbe essere diversa.

A volte ti senti sulla Luna e invece sei solo in una sala stampa castigliana. A Madrid dopo soli due anni con zero trofei gridano allo scandalo con in squadra Mbappé, Vinicius, Valverde, Bellingham. Non proprio Ekkelenkamp e Orsolini con tutto rispetto dovuto (sono ottimi giocatori ndr). In conferenza stampa il tecnico (ancora per poco) Arbeloa ha risposto per le rime, chiedendosi giustamente allora cosa avranno toccato gli altri club se proprio il Madrid ha toccato il fondo. Parliamo del club che ha vinto più Champions di tutte (5 negli ultimi 10 anni) e che è il più ricco del mondo. A smuovere le acque è anche state certamente la conferenza di Florentino di ieri, in cui a chiare lettere il presidente ha dichiarato di non dimettersi (è patron del Real da 26 anni).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Madrid parlano di aver toccato il fondo. Arbeloa: “E le altre cosa hanno toccato allora?”

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