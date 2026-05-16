Durante un'intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex calciatore ha espresso la convinzione che il Milan e la Juventus siano le squadre più accreditate a qualificarsi alla prossima Champions League. Ha commentato il lavoro dell’allenatore bianconero, sottolineando come la sua gestione abbia dato una svolta alla squadra, e ha evidenziato il rientro di un attaccante chiave come Vlahovic come un elemento positivo. La discussione si è concentrata sulla corsa alle posizioni di vertice in campionato.

di Francesco Spagnolo Matri in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ si è soffermato sulla lotta Champions confermando come per lui Milan e Juve hanno qualcosa in più. Alessandro Matri è un ex di Genoa e Milan, avversarie domani, e anche della Juventus, anch’essa squadra impegnata nella corsa per entrare tra le prime 4 e garantirsi un posto nella prossima Champions League. Opinionista di DAZN, La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato. ALLEGRI – « Allegri mi ha allenato al Cagliari, al Milan e alla Juventus. Lo conosco bene e gli devo molto. Visto il rendimento che la squadra ha avuto fino alla vittoria del derby, non mi aspettavo un simile calo: si stava giocando uno scudetto insperato perché non era tra le favorite a inizio stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Matri non ha dubbi: «In Champions andranno Milan e Juve. Spalletti ha dato una svolta ai bianconeri e il rientro di Vlahovic è una spinta in più»

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Condò non ha dubbi: «Con Spalletti la Juve è tornata a pianificare e costruire un progetto. Il rinnovo di Vlahovic dipende da una cosa»di Francesco SpagnoloCondò ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il momento in casa Juventus parlando sia di Spalletti che il rinnovo di Vlahovic.

Matri: Bastoni? Il problema nasce da quei due episodi. Inter, difesa da rifondareAlessandro Matri, dagli studi di Dazn, ha commentato i dubbi legati al futuro di Alessandro Bastoni, dopo la conquista dello scudetto con la maglia dell’Inter:. tuttomercatoweb.com