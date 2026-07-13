La solitudine silenziosa delle donne forti | l’analisi di Barbara Fabbroni

Una donna è stata trovata morta in casa, con evidenti segni di colluttazione. La polizia ha isolato la scena e avviato le indagini, senza ancora diffondere dettagli su eventuali sospetti o motivazioni. La vittima, di circa 40 anni, viveva da sola e non risultavano precedenti penali. La scena del crimine è stata sottoposta a rilievi, mentre si attende l’esito delle analisi forensi.

Sul numero di Novella 2000 ora in edicola un’analisi sulle donne che nascondono una delle solitudini meno raccontate. Ci sono donne che sembrano non aver bisogno di nulla. Sono quelle che organizzano, risolvono, sostengono, quelle che trovano sempre le parole giuste per gli altri, che sanno restare in piedi anche quando la vita prova a piegarle. Donne che hanno imparato a trasformare le ferite in esperienza, la paura in coraggio, il dolore in responsabilità. Le chiamiamo semplicemente “donne forti”, senza riflettere su ciò che può essere il loro vissuto. Infatti, dietro quella definizione, spesso pronunciata come un complimento, si nasconde una delle solitudini più profonde e meno raccontate del nostro tempo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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