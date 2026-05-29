A 80 anni dal voto delle donne a Seriate incontro con Barbara Pezzini e Barbara Curtarelli
L'ultimo appuntamento della rassegna Fili del Tempo si svolgerà giovedì 4 giugno alle 20 a Seriate, dedicato al tema “80 anni dal voto delle donne”. Due relatrici, Barbara Pezzini e Barbara Curtarelli, saranno presenti per approfondire questa ricorrenza storica. La serata rappresenta la chiusura del ciclo di incontri dedicati a temi storici e sociali.
La rassegna storica Fili del Tempo giunge alla sua conclusione giovedì 4 giugno a Seriate. Il dodicesimo e ultimo appuntamento si terrà alle 20.30 presso la Biblioteca Comunale di Seriate, in via Italia 58, e avrà come protagoniste Barbara Pezzini e Barbara Curtarelli con l’incontro “A 80 anni dal voto delle donne (1946-2026)”. L’incontro è ad ingresso gratuito senza necessità di prenotazione. La serata sarà dedicata all’approfondimento del significato storico e civile dell’ottantesimo anniversario del referendum del 2 giugno e, più in generale, del 1946, anno delle prime elezioni amministrative e politiche aperte anche alle donne. L’introduzione del suffragio universale rappresentò non solo un traguardo fondamentale, ma l’avvio di una nuova fase nella storia delle donne in Italia e nel territorio bergamasco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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