La solitudine delle mamme | ecco perché sempre più donne decidono di non avere figli

A Catanzaro, nel mese di aprile 2026, si è verificata una tragedia che ha coinvolto una donna di 46 anni e i suoi tre figli, con la donna che è caduta dal terzo piano. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla condizione delle madri che decidono di non avere figli, un tema che sta diventando sempre più presente nel dibattito pubblico. La notizia ha scosso la comunità e riaperto il discorso sulle difficoltà e le scelte delle donne in questa fase della vita.

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Catanzaro, aprile 2026. Anna Democrito, di 46 anni, precipita dal terzo piano insieme ai suoi tre figli. Due bambini, uno di pochi mesi e uno di quattro anni, muoiono con lei. La più grande è ancora ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell’Istituto Giannina Gaslini, a Genova, dove è stata trasferita con un volo salvavita dell’Aeronautica Militare. Le cronache cercano subito una parola capace di contenere l’orrore: depressione, raptus, follia, tragedia familiare. Ma quando arrivano troppo in fretta rischiano di chiudere ciò che dovrebbero aprire. Di sicuro Anna era una madre, una madre di cui non sappiamo nulla se non che nessuno è riuscito a intercettare le sue difficoltà.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La solitudine delle mamme: ecco perché sempre più donne decidono di non avere figli Notizie correlate Perché anche le mamme giovani possono avere figli con Sindrome di Down. Il possibile ruolo degli autoanticorpiUna componente autoimmune, finora poco esplorata, potrebbe contribuire alla genesi della Sindrome di Down anche indipendentemente dall’età materna. Tlon sull'isolamento sociale: «Siamo sempre più connessi e sempre più soli. Ecco che cosa si può fare per contrastare la pandemia della solitudine»Questo articolo sull'isolamento sociale è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tre mamme che non si arrendono: Corriamo contro la solitudine; Libri per la festa della mamma: 50 consigli di ieri e di oggi; Festa della mamma. Un fiore sospeso per la mamma e per aiutare le donne che vogliono ripartire; Centro aiuto alla vita di Bergamo. Nel 2025 nati 70 bambini. La solitudine delle mamme: ecco perché sempre più donne decidono di non avere figliCatanzaro, aprile 2026. Anna Democrito, di 46 anni, precipita dal terzo piano insieme ai suoi tre figli. Due bambini, uno di pochi mesi e uno di quattro anni, muoiono con lei. La più grande è ancora ... tpi.it Tre mamme che non si arrendono: Corriamo contro la solitudineHanno messo in sinergia la forza di tre madri - Teresa Consalici, Silvia Bonoli e Valentina Facciani - tutte e tre con esperienze di bimbi affetti da malattie rare, di quelle che pongono un’incognita ... ilrestodelcarlino.it "Impossibile ritrovare la mia solitudine, dopo che se ne fu andata, o sfuggire al suo strano profumo". Oggi nel 1983 moriva lo scrittore #JohnFante. #8maggio. x.com Castel San Pietro Terme e AUSER insieme contro la solitudine Il Comune rinnova il proprio impegno per il benessere della comunità sostenendo un ricco calendario di iniziative promosse da AUSER Volontariato Imola. Un programma pensato per favorire s - facebook.com facebook