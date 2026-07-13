La sinistra critica Giorgia Meloni, mentre l’ex presidente statunitense Trump la ha accusata di non aver supportato l’intervento contro l’Iran. Nel frattempo, il regime iraniano ha inserito il nome della premier italiana nella lista dei nemici da colpire. La situazione ha alimentato tensioni politiche e diplomatiche, con attacchi e minacce rivolti alla leader del governo.

Gentile Direttore Feltri, Giorgia Meloni è attaccata dalla sinistra in patria, criticata da Trump perché l’Italia non ha sostenuto la guerra contro l’Iran e ora inserita dal regime iraniano nella lista dei nemici da colpire. Perché tanto odio contro una donna che cerca soltanto di difendere gli interessi dell’Italia? Cara Erica, la vicenda è talmente paradossale da sembrare una commedia, se non fosse invece terribilmente seria. Giorgia Meloni viene accusata di tutto e del contrario di tutto. In Italia è dipinta quotidianamente da una parte della sinistra come una pericolosa estremista, una fascista, una donna autoritaria, una nemica della democrazia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sinistra si compiace delle minacce a Meloni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni affonda la sinistra della patrimoniale: "Non siamo la Repubblica delle banane"La premier Giorgia Meloni ha dichiarato che il governo non intende introdurre una tassa sui patrimoni, respingendo l’idea come un’idea da campagna...

Se cade la Meloni la sinistra si suicidaAntonio Padellaro, ex direttore, ha sollevato una domanda riguardo a un fenomeno particolare nel panorama politico italiano.

La sinistra si compiace delle minacce a MeloniGiorgia Meloni viene accusata di tutto e del contrario di tutto. In Italia è dipinta quotidianamente da una parte della sinistra come una pericolosa estremista, una fascista, una donna autoritaria, un ... ilgiornale.it

Rotondi: Meloni al Quirinale conviene alla sinistra | Loro programma è escludere Centrodestra dal ColleMeloni al Quirinale? La profezia sul futuro del Centrodestra e la convenienza a sinistra per l'eventuale elezione: cosa ha detto Gianfranco Rotondi ... ilsussidiario.net