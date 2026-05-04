Antonio Padellaro, ex direttore, ha sollevato una domanda riguardo a un fenomeno particolare nel panorama politico italiano. Si chiede come mai, in alcune circostanze, la caduta di una figura politica di rilievo venga collegata a conseguenze impreviste per la sinistra. La riflessione si concentra sull’interconnessione tra eventi politici e reazioni di partiti e movimenti, senza formulare giudizi o interpretazioni personali.

Antonio Padellaro si interroga su un’anomalia italiana. Com’è possibile, si chiede l’ex direttore del Fatto Quotidiano, che il governo Meloni, il peggiore del Dopoguerra, brutto sporco e cattivo, possa iscriversi nel Guinness dei primati per la durata? Tutto parte da un titolo di Repubblica, con cui si riferisce che l’esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia è il secondo più longevo nella storia della Repubblica. Benché l’opposizione (politica e mediatica) accusi il premier di ogni nefandezza, ‘sto disastro - osserva Padellaro - resiste da 1.288 giorni e si appresta ad avvicinarsi al record storico detenuto da Silvio Berlusconi: 1.412 giorni.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Se cade la Meloni la sinistra si suicida

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