La premier Giorgia Meloni ha dichiarato che il governo non intende introdurre una tassa sui patrimoni, respingendo l’idea come un’idea da campagna elettorale. Meloni ha affermato che l’Italia non è la “Repubblica delle banane” e ha ribadito che il governo non seguirà questa strada. La posizione arriva in risposta alle proposte della sinistra di tassare i patrimoni elevati.

Tassare i patrimoni? Non siamo la Repubblica delle banane. La premier Giorgia Meloni affonda il solito ritornello da campagna elettorale della sinistra. “In questi anni abbiamo lavorato molto anche per rafforzare il potere d’acquisto degli italiani. Abbiamo agito su più fronti, il primo dei quali è stato il taglio delle tasse sul costo del lavoro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d’azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni affonda la sinistra della patrimoniale: "Non siamo la Repubblica delle banane"

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