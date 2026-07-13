Un attivista brasiliano noto per le spedizioni via mare contro Israele ha annunciato la sua candidatura alla Camera dei Deputati nello Stato di San Paolo. Dopo aver partecipato a missioni di solidarietà e aver attirato l’attenzione delle telecamere, ha deciso di entrare in politica. La sua candidatura sarà presentata prima del voto del 4 ottobre e ha suscitato attenzione nel panorama elettorale locale.

La Flotilla come traghetto elettorale. Partenza per Gaza, fermata davanti alle telecamere e capolinea in Parlamento. Thiago Ávila, attivista brasiliano e volto delle spedizioni via mare contro Israele, ha deciso di candidarsi alla Camera nello Stato di San Paolo, dove si voterà il 4 ottobre. Evidentemente ha studiato le rotte dei compagni di viaggio Carola Rackete e Ilaria Salis, specialiste nel trasformare una missione militante o una vicenda giudiziaria in un biglietto elettorale. Così, dopo tante notti trascorse sulle scomode cuccette di una barca a vela, anche lui deve aver concluso che è arrivato il momento di puntare a una poltrona vera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La sinistra candida un altro naufrago della militanza: dopo Rackete e Salis, anche il leader della Flotilla punta alla poltrona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Anche Augias disarma Ilaria Salis: “Dire no alla parata, alle armi e alla Patria è il solito autogol della sinistra”Un commento di un noto giornalista ha criticato l’atteggiamento di alcuni esponenti di sinistra riguardo alle celebrazioni patriottiche e all’uso...

Dopo la diffusione del video in cui il ministro della Sicurezza Nazionale deride gli attivisti della Flotilla, la brutalità è anche sotto gli occhi della popolazione israeliana. «Ben Gvir non mi rappresenta»Dopo la diffusione di un video in cui il ministro della Sicurezza Nazionale fa ironia sugli attivisti della Flotilla, si sono moltiplicate le...

Idea Calabresi a Milano. Un nome che la sinistra non ha ancora digeritoA Milano succede che il centrosinistra, per restare al potere dopo Giuseppe Sala, pensi a Mario Calabresi. Non un barricadero, neppure un reduce della sinistra di movimento: giornalista, ex ... ilgiornale.it

I giudici ci fanno pagare pure il gasolio della RacketeTre casi in 24 ore. I giudici non mollano sull'immigrazione e ora ci tocca risarcire anche il gasolio a Carola Rackete. Oggi i giudici prendono un'altra decisione che lascia letteralmente senza ... ilgiornale.it