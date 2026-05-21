Dopo la diffusione del video in cui il ministro della Sicurezza Nazionale deride gli attivisti della Flotilla la brutalità è anche sotto gli occhi della popolazione israeliana Ben Gvir non mi rappresenta
Dopo la diffusione di un video in cui il ministro della Sicurezza Nazionale fa ironia sugli attivisti della Flotilla, si sono moltiplicate le reazioni tra la popolazione israeliana. Numerosi cittadini hanno espresso prese di distanza e condanne attraverso commenti e dichiarazioni pubbliche. La notizia ha suscitato discussioni sui social e sui media locali, con molti che hanno dichiarato di non riconoscersi nelle parole del ministro. La questione ha attirato l’attenzione su un episodio che ha acceso il dibattito pubblico.
M ilano, 21 mag. (askanews) – Prese di distanza, sdegno e disgusto tra molti israeliani dopo la diffusione del video in cui si vede il ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, deridere alcuni attivisti della Flotilla, inginocchiati con le mani legate dopo essere stati arrestati in mare dalla marina israeliana. Leggi anche › Israeliane e palestinesi a piedi nudi: a Roma la marcia scalza delle madri. In prima fila, Reem e Yael Una content creator di Tel Aviv, Hila Tov, parla di “brutalità israeliana” e attacca direttamente il ministro. Anche il musicista Dan Eldesman prende le distanze dal ministro: “ Ben Gvir non mi rappresenta affatto come israeliano. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Flotilla, il video choc del ministro Ben-Gvir tra gli attivisti ammanettati e inginocchiati
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