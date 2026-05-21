Dopo la diffusione del video in cui il ministro della Sicurezza Nazionale deride gli attivisti della Flotilla la brutalità è anche sotto gli occhi della popolazione israeliana Ben Gvir non mi rappresenta

Dopo la diffusione di un video in cui il ministro della Sicurezza Nazionale fa ironia sugli attivisti della Flotilla, si sono moltiplicate le reazioni tra la popolazione israeliana. Numerosi cittadini hanno espresso prese di distanza e condanne attraverso commenti e dichiarazioni pubbliche. La notizia ha suscitato discussioni sui social e sui media locali, con molti che hanno dichiarato di non riconoscersi nelle parole del ministro. La questione ha attirato l’attenzione su un episodio che ha acceso il dibattito pubblico.

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