Dopo la diffusione del video in cui il ministro della Sicurezza Nazionale deride gli attivisti della Flotilla la brutalità è anche sotto gli occhi della popolazione israeliana Ben Gvir non mi rappresenta

Da iodonna.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la diffusione di un video in cui il ministro della Sicurezza Nazionale fa ironia sugli attivisti della Flotilla, si sono moltiplicate le reazioni tra la popolazione israeliana. Numerosi cittadini hanno espresso prese di distanza e condanne attraverso commenti e dichiarazioni pubbliche. La notizia ha suscitato discussioni sui social e sui media locali, con molti che hanno dichiarato di non riconoscersi nelle parole del ministro. La questione ha attirato l’attenzione su un episodio che ha acceso il dibattito pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

M ilano, 21 mag. (askanews) – Prese di distanza, sdegno e disgusto tra molti israeliani dopo la diffusione del video in cui si vede il ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, deridere alcuni attivisti della Flotilla, inginocchiati con le mani legate dopo essere stati arrestati in mare dalla marina israeliana. Leggi anche › Israeliane e palestinesi a piedi nudi: a Roma la marcia scalza delle madri. In prima fila, Reem e Yael Una content creator di Tel Aviv, Hila Tov, parla di “brutalità israeliana” e attacca direttamente il ministro. Anche il musicista Dan Eldesman prende le distanze dal ministro: “ Ben Gvir non mi rappresenta affatto come israeliano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dopo la diffusione del video in cui il ministro della sicurezza nazionale deride gli attivisti della flotilla la brutalit224 232 anche sotto gli occhi della popolazione israeliana ben gvir non mi rappresenta
© Iodonna.it - Dopo la diffusione del video in cui il ministro della Sicurezza Nazionale deride gli attivisti della Flotilla, la brutalità è anche sotto gli occhi della popolazione israeliana. «Ben Gvir non mi rappresenta»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Flotilla, il video choc del ministro Ben-Gvir tra gli attivisti ammanettati e inginocchiati

Video Flotilla, il video choc del ministro Ben-Gvir tra gli attivisti ammanettati e inginocchiati

Sullo stesso argomento

Ben-Gvir deride gli attivisti della Flotilla legati e bendati in un video: “Benvenuti in Israele”Roma, 20 maggio 2026 - Gli attivisti della Global Sumud Flotilla legati e bendati a terra, e Ben-Gvir che li deride: "Benvenuti in Israele, siamo noi...

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla bendati, inginocchiati e ammanettati in un hangar del porto di Ashdod. Il ministro Ben Gvir li deride: “Benvenuti in Israele”. Meloni e Tajani convocano l’ambasciatore: “Inaccettabile” | VIDEOBendati, in ginocchio e con le mani ammanettate dietro alla schiena: è il video shock, postato sui social dal ministro israeliano Ben-Gvir, che...

sicurezza nazionale dopo la diffusione delLa reazione degli israeliani al video di Ben Gvir: Chiediamo perdono al mondo per la brutalitàDopo la diffusione del video in cui il ministro della Sicurezza Nazionale deride gli attivisti della Flotilla, la brutalità è anche sotto gli occhi della popolazione israeliana. Ben Gvir non mi rappr ... iodonna.it

sicurezza nazionale dopo la diffusione delSdegno e presa di distanza, la reazione degli israeliani a Ben GvirMilano, 21 mag. (askanews) - Prese di distanza, sdegno e disgusto tra molti israeliani dopo la diffusione del video in cui si vede il ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra, Itamar Ben-G ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web