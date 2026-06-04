Un commento di un noto giornalista ha criticato l’atteggiamento di alcuni esponenti di sinistra riguardo alle celebrazioni patriottiche e all’uso delle armi. Ha affermato che rifiutare le manifestazioni patriottiche o l’uso delle armi rappresenta un errore, sottolineando che questa posizione si configura come un errore politico della sinistra. La riflessione si inserisce in un discorso più ampio sulla storia della sinistra italiana, accusata di aver lasciato alcuni temi alla destra dopo la fine del fascismo.

“Dopo il crollo del fascismo e la riconquistata democrazia, la sinistra italiana, compresa quella democratica, ha permesso che troppi temi diventassero un monopolio della destra.”. Neanche a sinistra, nemmeno tra gli intellettuali più pacifici e pacifisti, come il giornalista Corrado Augias, le parole di Ilaria Salis contro la Festa del 2 giugno, la parata dei Fori Imperiali e i soldati che sfilano con le armi alla mano, hanno minimamente fatto breccia. Anzi. Augias, oggi, su “ Repubblica “, bacchetta l’europarlamentare di Avs parlando di tesi su armi, difesa e senso della Patria, che finiscono per diventare dei regali alla destra. Ilaria Salis aveva criticato la tradizionale parata militare del 2 giugno sostenendo che dovrebbe essere abolita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Anche Augias disarma Ilaria Salis: “Dire no alla parata, alle armi e alla Patria è il solito autogol della sinistra”

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