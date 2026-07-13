la russia vuole distruggere il sistema sanitario ucraino ecco come secondo msf

Notizia in breve

La Russia avrebbe colpito ripetutamente ospedali e ambulanze in Ucraina, secondo Medici Senza Frontiere. Le ambulanze sono state prese di mira con droni di precisione e gli operatori sanitari uccisi mentre trasportavano medicinali su veicoli identificabili. Le azioni sono state descritte come deliberate e non casuali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici.