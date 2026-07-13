La Russia vuole distruggere il sistema sanitario ucraino Ecco come secondo Msf
La Russia avrebbe colpito ripetutamente ospedali e ambulanze in Ucraina, secondo Medici Senza Frontiere. Le ambulanze sono state prese di mira con droni di precisione e gli operatori sanitari uccisi mentre trasportavano medicinali su veicoli identificabili. Le azioni sono state descritte come deliberate e non casuali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici.
“Quando gli ospedali vengono colpiti ripetutamente, quando le ambulanze vengono prese di mira con droni di precisione, quando gli operatori sanitari vengono uccisi mentre trasportano medicinali a bordo di veicoli chiaramente identificati, non si tratta di una coincidenza. Si tratta di uno schema, e dietro ogni schema c’è un intento”. A parlare è Robin Meldrum, coordinatore nazionale di Medici senza frontiere in Ucraina, commentando la pubblicazione del rapporto “Nessun luogo sicuro per curarsi”, un rapporto che documenta gli attacchi continui contro le strutture sanitarie e il personale medico in Ucraina. Questi attacchi sembrano costituire una strategia deliberata volta a distruggere il sistema sanitario e a punire collettivamente la popolazione, piuttosto che essere una conseguenza accidentale dell’invasione russa. 🔗 Leggi su Formiche.net
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