Se gli stipendi del personale sanitario non migliorano il sistema sanitario non reggerà

In provincia di Trento, i rappresentanti del sindacato Nursing Up hanno evidenziato le difficoltà del settore sanitario legate agli stipendi del personale. Durante un incontro dedicato all’assestamento di bilancio, hanno sottolineato come le condizioni salariali attuali rischino di compromettere la tenuta del sistema sanitario locale. Le richieste si concentrano sull’aumento delle retribuzioni per garantire un servizio efficiente e sostenibile nel tempo.

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In vista dell’assestamento di bilancio provinciale Fabio Lavagnino, Antonella Genetin e Daniele Costa, rappresentanti del sindacato Nursing Up Trento, hanno acceso i riflettori sulle condizioni salariali attuali del personale sanitario trentino.“Se il nuovo contratto di lavoro non farà ulteriori.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Aumento stipendi personale sanitario (non medico): novità per biologi, fisici, chimici, farmacisti Giornata Nazionale del personale sanitario: medico sannita vince il premio “Roberto Stella”Ad aprire i lavori il Ministro della Salute Orazio Schillaci che ha sottolineato “l’importanza del momento di riflessione sul rinnovamento del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Speciale Pensioni: La solitaria battaglia del SIAP per tutelarle; Stipendi 2026: come funziona la nuova detassazione dei rinnovi?; Stipendi PA maggio: la data degli importi su NoiPA e ultime notizie sulla procedura per richiedere importi extra con la Convenzione NoiPA per finanziamenti fino a 75.000 € con condizioni agevolate; Stipendi, solo un annuncio su tre contiene la Ral. Stipendi più pesanti già da marzo 2026, ma molti non se ne sono accortistipendi più pesanti, ecco perchè da marzo 2026 gli stipendi sono più ricchi, anche se molti non se ne erano accorti ... informazionescuola.it Stipendi del personale della scuola, ecchi chi ci ha guadagnato di più negliultimi anni, il confrontoAnalizziamo gli stipendi del personale della scuola: aumenti, sindacati e le reali condizioni economiche dal 2020 al 2024. informazionescuola.it "Nella giornata odierna dovremmo capire se perlomeno gli stipendi verranno pagati. Stiamo ovviamente monitorando con grande attenzione e con le dovute preoccupazioni una situazione che sembrava potesse essere risolta e che in realtà si è tramutata in u - facebook.com facebook Sindacalista preso a calci e pugni durante la protesta per gli stipendi non pagati / VIDEO #Prato x.com